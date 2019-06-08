Уральская колония потушена

Пожар в исправительной колонии на северо-востоке Свердловской области потушен, сообщает пресс-служба регионального управления исполнения наказаний.

Ранее сообщалось, что утром в субботу возник пожар в ИТК № 8. Первым загорелось производственное здание — цех деревообработки, затем огонь перекинулся на четыре жилые постройки. Площадь пожара составила порядка двух тысяч квадратных метров. Сейчас открытое горение ликвидировано, ведется проливка и разбор поврежденных конструкций. Причиной пожара могла стать сухая жаркая погода и ветер.

Эвакуированные заключенные находятся на территории колонии в безопасном месте. По предварительным данным, никто не пострадал.