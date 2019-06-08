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8 июня 201913:10

Вино, клубника, шаурма: Зеленский накрыл журналистам поляну

EPA

Украинский президент Владимир Зеленский пообщался в неформальной обстановке с журналистами. По словам главы наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Светланы Остапы, глава государства неформально встретился с представителями СМИ в резиденции "Залесье".

"Кресла-мешки на поляне, шаурма, фрукты, клубника, вино, кофе, чай", — рассказала она. Разговор о ситуации в стране глазами Зеленского и о его планах шел не под запись. Соответственно, никто из журналистов не пересказывал содержание разговоров с украинским президентом.

Зеленский также анонсировал пресс-конференцию по результатам 100 дней своего президентства. Двумя днями ранее в своем "Фейсбуке" украинский президент поздравил журналистов с профессиональным праздником и поблагодарил за то, что они "не дают расслабиться и заставляют всегда держать себя в тонусе".

Накануне Зеленский заявил в видеообращении, которое транслировал телеканал "112 Украина", что его решение распустить Верховную раду было правильным. В этом, по словам украинского президента, он убедился после того, как депутаты провалили все предложенные им законопроекты, "оставив мажоритарку, неприкосновенность, старых министров, старых силовиков на должностях, возможность не отвечать за незаконное обогащение".

Уровень поддержки этих законопроектов, по его словам, составлял 4 процента, передает ТАСС. "Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно", — поблагодарил Зеленский депутатов, добавив, что жители Украины "все видят и все понимают", и обязательно все оценят в день внеочередных парламентских выборов 21 июля.

Тем временем глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал заявление Зеленского о необходимости "жесткого ответа" на обстрелы на линии соприкосновения в Донбассе попыткой украинского президента угодить радикалам.

Это не миротворческий посыл, не миротворческое заявление, заявил Пушилин в интервью РИА Новости. "Это попытка понравится определенным кругам, определенным группам, радикально настроенным", — пояснил он.

По мнению Пушилина, перед тем, как приступить к конкретным шагам, Киеву следовало бы изменить риторику. И это, по его словам, будет "первым маркером, первой лакмусовой бумажкой", говорящей о готовности власти в Киеве решать конфликт именно мирным путем.

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