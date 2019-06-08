Трамп разочаровался в Хафтаре

Президент США Дональд Трамп пересмотрел свое отношение к гражданской войне в Ливии, пишет The Guardian со ссылкой на источники в Вашингтоне и северной Африке.

Трамп и его администрация поначалу положительно относились к операции командующего Ливийской национальной армией, бывшего офицера вооруженных сил Муаммара Каддафи Халифа Хафтара по захвату ливийской столицы. Но спустя два месяца пересмотрел свою позицию, утверждает издание.

"В связи с тем, что наступление Хафтара остановилось на окраине Триполи, мимолетный энтузиазм Трампа по поводу Хафтара ослаб, и лидерство по политике в отношении Ливии было возвращено государственному департаменту", — сообщается в редакционном материале.

Госсекретарь Майк Помпео консультировался с ливийскими экспертами в течение последних двух недель и рассматривает ряд вариантов, в том числе прекращения огня и установление перемирия при участии США.

Силы Хафтара остаются серьезной угрозой правительству национального согласия во главе с поддерживаемым ООН премьер-министром страны Файезом аль-Сарраджем. Попытки добиться прекращения огня между обеими сторонами, каждая из которых претендует на управление страной, пока не увенчались успехом, и региональные силы, поддерживающие Хафтара и Сарраджа, кажутся более непримиримыми, чем когда-либо, утверждает The Guardian.

Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия сделали ставку на Хафтара, в то время как Катар и Турция поддержали Сарраджа. Считалось, что поддержка Хафтара Трампом может изменить ситуацию.