Снизилась смертность трудоспособных россиян

Мужчины трудоспособного возраста стали умирать реже, сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай на сессии "Демография как фактор глобальной тенденции" на ПМЭФ. ​​​С 2012 года смертность сократилась на 18 процентов.

Одновременно с этим сократилось и потребление алкоголя. За 7 лет снижение произошло с 18 литров на душу населения до 9,3, передает РИА Новости. Это результат внедрения нацпроектов "Демография" и "Здравоохранение", которые должны быть реализованы в течение 5 ближайших лет.

Салагай добавил, что в течение месяца Минздрав согласует с Росстатом новую методику расчета потребления алкоголя. Теперь оцениваться будут не продажи, а потребление, что гораздо корректнее. Это сложная методика, она будет учитывать даже разницу в продолжительности жизни мужчин и женщин, передает ТАСС.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня.