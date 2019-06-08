Сын Алибасова сообщил подробности состояния отца

Врачам удалось справиться с ожогами дыхательных путей, которые получил известный продюсер Бари Алибасов, выпив по ошибке жидкости для очистки труб. Сейчас они дышит самостоятельно. Эту хорошую новость сообщил в субботу, 8 июня, его сын Бари Алибасов-младший.

Однако, по его словам, серьезные проблемы остаются с ожогами в кишечнике. Опасность заключается в том, что, если поврежденная ткань зарастет неправильно, в кишечнике "не будет проходимости, закупорится все". "С кишечником проблемы в течение суток решаем", — приводит слова Алибасова-младшего РИА Новости.

Сам пострадавший по-прежнему находится в медикаментозном сне. По прогнозу сына, конкретика с состоянием Бари Алибасова появится до понедельника.

Известный продюсер попал в институт имени Склифосовского после того, как случайно вместо сока прямо из бутылки выпил жидкое средство "Крот. Чистые трубы". Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Алибасов остается в реанимации. Его супруга Лидия Федосеева-Шукшина намерена подать на производителя жидкости для очистки труб в суд.