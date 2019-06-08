Данные о самочувствии Голунова разнятся

Корреспонденту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову, задержанному 6 июня на Цветном бульваре, вызвали скорую в отделение полиции. По словам главы правозащитной организации "Агора" Павла Чикова, журналисту стало плохо в отделе полиции. Адвокаты "Агоры" защищают Голунова.

Чиков также сообщил, что врачи установили у Голунова сотрясение головного мозга и предполагают возможный перелом ребер, передает "Интерфакс". Журналисту требуются рентген и госпитализация. По его словам, врачей Голунову вызвали после того, как ему стало плохо.

По словам Чикова, врачи скорой помощи, прибывшие на вызов к Голунову, настаивают на его госпитализации из-за подозрения на сотрясение головного мозга и перелом ребер. Чиков добавил, что 48 часов с момента фактического задержания Голунова истекают через 40 минут.

По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова, спецкор "Медузы" жалоб на условия в изоляторе временного содержания не имеет и подчеркивает, что сотрудники ИВС ведут себя с ним крайне деликатно. Члены комиссии, уточнил Мельников, посетили Голунова в изоляторе временного содержания по Западному административному округу столицы. Журналист находится в трехместной камере на одиночном содержании, передает ТАСС.

По словам Мельникова, Голунов попросил бумагу и ручку для записей, которые были ему предоставлены в присутствии членов комиссии. Также они оказали содействие в передаче Голунову продуктов и средств гигиены. Вызвало нарекание одноразовое постельное белье, на которое сейчас поменяли старое белье практически во всех изоляторах временного содержания. С этим связано много жалоб, добавил Мельников.

Сам Голунов рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы, что накануне перед помещением в изолятор проходил у врачей медицинское освидетельствование на предмет наличия травм. По словам Мельникова, из телесных повреждений у журналиста зафиксированы визуально только многочисленные ссадины и царапины в районе верхней левой части спины. Сообщалось, что царапины Голунов получил при падении с лавочки, в которую вцепился во время задержания, чтобы не ехать с полицейскими.

Синяков у Голунова не проявилось, добавил Мельников: члены комиссии специально осмотрели журналиста повторно и пришли к выводу, что следы побоев отсутствуют. Также члены комиссии не увидели каких-либо глубоких следов от наручников. На завтрак Голунову давали молочную кашу, накануне вечером он получил сухпаек, родственники смогли передать ему одежду.

Шестого июня 36-летнего расследователя "Медузы" задержали на Цветном бульваре в столице с расфасованными по сверткам четырьмя граммами наркотического средства метилэфедрона. Затем в арендуемой Голуновым квартире на Вешняковской улице в Москве, по данным полиции, были обнаружены электронные весы, три пакета и сверток с порошкообразным веществом (позже сообщалось, что это кокаин). Осмотр квартиры проводился в присутствии понятых.

Ранее сегодня Павел Чиков сообщил, что Ивану Голунову предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

За Голунова готовы поручиться председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов и главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Об этом Дмитрий Муратов сообщил журналистам у Никулинского суда Москвы, где, как ожидается, сегодня будет рассмотрен вопрос об избрании Голунову меры пресечения.

"Мы готовы поручиться за Ивана и надеемся, что суд учтет это", — сказал Муратов. По его словам, вместе с Алексеем Венедиктовым они хотели передать свои поручительства через канцелярию суда, но она оказалась закрыта.

По словам Венедиктова, он и Муратов намерены отправиться в отдел полиции, где находится Голунов, чтобы передать поручительства хотя бы адвокатам журналиста.