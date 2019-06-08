"Урал" вернул из аренды пять футболистов

Екатеринбургский "Урал" пополнили пятеро футболистов, выступавших на правах аренды за другие команды. В стан "оранжево-черных" вернулись вратарь Дмитрий Арапов, полузащитники Никита Глушков, Александр Щербаков и Александр Ломакин, а также нападающий Артем Юсупов.

Все футболисты начнут тренироваться вместе с "Уралом" уже в среду, 12 июня, когда команда соберется в Екатеринбурге.

Арапов в минувшем сезоне защищал цвета "Чайки", вместе с которой завоевал путевку в ФНЛ. Щербаков выступал в высшем дивизионе чемпионата Кипра в составе клуба "Эносис". Ломакин провел в ФНЛ в минувшем сезоне 29 игр за воронежский "Факел". Глушков весеннюю часть сезона провел в калининградской "Балтике". а Юсупов выступал весной в "Зените-2".

Напомним, по итогам минувшего сезона "Урал" с 38 очками занял десятое место в турнирной таблице, одержав десять побед в 30 играх в чемпионате.