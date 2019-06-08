Конфликт интересов: Кудрин не вошел в общественный совет при Росстате

На Петербургском международном экономическом форуме глава Минэкономразвития России Максим Орешкин прокомментировал предложение председателя Счетной палаты Алексея Кудрина о переподчинении Росстата правительству РФ. Как считает Кудрин, министерство экономики не должно курировать Росстат.

Орешкин, в свою очередь, назвал период пребывания Росстата (до 2017 года) вне министерской структуры "периодом серьезного застоя". Росстат не использовал изменения в технологиях и проблемы, которые заметны в работе ведомства сейчас, были и тогда, добавил Орешкин. Министр отметил, что "бесхозность" Росстата привела к падению качества данных.

Как пример Орешкин привел показатели Росстата и Казначейства. В Росстате вдвое ниже зарплаты, а траты на IT меньше на порядок.

Орешкин предложил Кудрину войти Общественный совет Росстата, но Кудрин предложение отклонил, сославшись на конфликт интересов — Счетная палата проводит аудит Росстата. Впрочем, ведомство Кудрина готово помочь Росстату в избавлении от "узких мест" и повышении качества статистики.