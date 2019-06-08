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Задержание Ивана Голунова 1 час назад
Советник Путина прокомментировал дело журналиста "Медузы"
Советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что дело журналиста Ивана Голунова находится на контроле Генпрокуратуры, а виновные в подтасовках ответят по закону. Он обещал лично изучить историю задержания и обысков у журналиста и напомнил о презумпции невиновности.
Ранее сообщалось о задержании в центре Москвы журналиста Ивана Голунова. Его подозревают в "покушении на сбыт наркотиков". Позднее в сети появились фотографии, которые были представлены как фотофакты из квартиры задержанного. Однако эта информация была опровергнута сотрудниками правоохранительных органов, которые уточнили, что большинство фотографий сделаны не в квартире журналиста, а во время обысков по делу о сбыте наркотиков. Журналист лишь подозревался в причастности к этим эпизодам.
Адвокат задержанного заявляет, что журналист отрицает причастность к преступлению и считает свое задержание провокацией. Главный редактор издания "Медуза", где работает Голунов, сообщил, что журналист занимался расследованиями, на протяжении последнего года регулярно поступали угрозы по разным поводам. Иван Колпаков выразил уверенность, что наркотики были подброшены журналисту, и отметил, что редакция будет проверять возможную связь преследования Голунова с его профессиональной деятельностью. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов и председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов подготовили поручительство за корреспондента интернет-издания "Медуза", передает ТАСС.
Правозащитник Павел Чиков сообщил, что следствие будет просить суд о продлении срока задержания Голунова на 72 часа по обвинению в попытке сбыта наркотических средств. Голунов неоднократно жаловался на боли в области живота, однако до последнего времени следователь не давал разрешения на госпитализацию. В данный момент Голунов доставлен в одну из клиник.
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