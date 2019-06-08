Французская полиция применила против "жилетов" водометы и газ

В городе Монпелье на юге Франции в субботу, 8 июня, прошла очередная акция "желтых жилетов". В ходе манифестации произошли стычки участников протеста с полицией, стражи правопорядка применили слезоточивый газ и водометы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на французские СМИ, сотни демонстрантов собрались утром на Площади комедии в центре Монпелье. Через некоторое время часть "желтых жилетов" переместилась на прилегающие улицы, там и произошли первые столкновения с полицейскими. Последние вынуждены были пустить в ход спецсредства.

"Желтые жилеты" также митингуют в субботу в пригороде Парижа Сен-Дени, неподалеку от футбольного стадиона "Стад де Франс". Там дежурят усиленные наряды полиции.

По данным французских журналистов, участники движения намечают и акцию в Руане, где сейчас проходит международный фестиваль парусных и военных судов "Руанская армада".