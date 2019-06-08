Кульбит легковушки после ДТП в Петербурге попал на видео

Вечером в минувшую пятницу, 7 июня, очевидец запечатлел момент аварии с переворотом, произошедшей на пересечении улиц Васи Алексеева и Маршала Говорова в Кировском районе Санкт-Петербург.

Судя по кадрам видео, водитель автомобиля Chevrolet Lacetti проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Hyundai Solaris. Последний не устоял и перевернулся на бок.

Как рассказали очевидцы, после остановки Solaris загорелся, однако пламя удалось быстро потушить.

По предварительной информации, никто из участников ДТП серьезно не пострадал.