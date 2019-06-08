Чехии евро не нужен

Чехия не планирует переходить на евро. Экономические рост в стране связан с национальной валютой, заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

Сейчас Бабиш находится с рабочим визитом в Словакии. Премьер подчеркнул, что в отличие от Словакии, Чехия будет сохранять свою валюту.

Отказ связан с проблемами в еврозоне. Бабиш предполагает, что эти трудности будут решены, когда еврозону покинут Греция и Италия, которые отказываются от необходимых для оздоровления экономики реформ.

Премьер раскритиковал планы Еврокомиссии по увеличения бюджета ЕС. Великобритания покидает ЕС, организация лишится значительных вливаний. Финансовое бремя для оставшихся семи государств может быть чрезмерным, передает ТАСС.