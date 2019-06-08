В Донбассе сбит украинский БПЛА-корректировщик

Силы ПВО Народной милиции Донецкой народной республики в пятницу сбили беспилотный летательный аппарат украинской армии. Как рассказал начальник пресс-службы милиции ДНР Даниил Безсонов, с помощью дрона украинские корректировщики управляют огнем артиллерии. Это приводит к жертвам среди мирного населения и разрушениям домов и инфраструктуры, пишет РИА Новости.

За время конфликта на востоке Украины погибли 13 тысяч человек.