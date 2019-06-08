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8 июня 201916:30

День рождения Елизаветы II отметили военным парадом

EPA

День рождения королевы Великобритании Елизаветы II отметили военным парадом. Настоящий день рождения Елизаветы II 21 апреля, однако по традиции день рождения монарха отмечают в гарантированно теплое время года — в начале лета. Традиция укоренилась в середине XVIII века при Георге II, который родился в дождливом и холодном ноябре и решил ввести традицию празднования "официального дня рождения". Тогда день рождения короля стали отмечать проведением знаменного марша королевской гвардии. Чаще всего торжества проходят в первую, вторую и реже третью субботу июня. В истории известен только один случай, когда парад был отменен — в 1955 году торжества пришлось отменить из-за национальной забастовки.

Военный парад по случаю 93-го дня рождения королевы состоялся на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне. Перед этим члены королевской семьи проехали в конных экипажах по улице Мэлл от Букингемского дворца. Для супруги принца Гарри Меган это мероприятие стало первым официальным выходом в свет после рождения сына Арчи. Последней в сопровождении гвардейской кавалерии на плац прибыла Елизавета II, за каретой которой верхом на лошадях следовали принц Уэльский Чарльз, герцог Кембриджский Уильям и герцог Йоркский Эндрю. Супруг британского монарха герцог Эдинбургский Филипп, которому 10 июня исполнится 98 лет, не появился на параде.

Праздничная церемония завершилась артиллерийским салютом из 41 залпа в Грин-парке, выступлением Королевских ВВС и пилотажной группы "Красные стрелы".

К торжествам присоединилась премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, накануне ушедшая с поста лидера правящей Консервативной партии, но временно оставшаяся во главе британского правительства. В распространенном заявлении Мэй отмечается огромный вклад Елизаветы II в дело укрепления Содружества наций.

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