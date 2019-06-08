День рождения Елизаветы II отметили военным парадом

День рождения королевы Великобритании Елизаветы II отметили военным парадом. Настоящий день рождения Елизаветы II 21 апреля, однако по традиции день рождения монарха отмечают в гарантированно теплое время года — в начале лета. Традиция укоренилась в середине XVIII века при Георге II, который родился в дождливом и холодном ноябре и решил ввести традицию празднования "официального дня рождения". Тогда день рождения короля стали отмечать проведением знаменного марша королевской гвардии. Чаще всего торжества проходят в первую, вторую и реже третью субботу июня. В истории известен только один случай, когда парад был отменен — в 1955 году торжества пришлось отменить из-за национальной забастовки.

Военный парад по случаю 93-го дня рождения королевы состоялся на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне. Перед этим члены королевской семьи проехали в конных экипажах по улице Мэлл от Букингемского дворца. Для супруги принца Гарри Меган это мероприятие стало первым официальным выходом в свет после рождения сына Арчи. Последней в сопровождении гвардейской кавалерии на плац прибыла Елизавета II, за каретой которой верхом на лошадях следовали принц Уэльский Чарльз, герцог Кембриджский Уильям и герцог Йоркский Эндрю. Супруг британского монарха герцог Эдинбургский Филипп, которому 10 июня исполнится 98 лет, не появился на параде.

Праздничная церемония завершилась артиллерийским салютом из 41 залпа в Грин-парке, выступлением Королевских ВВС и пилотажной группы "Красные стрелы".

К торжествам присоединилась премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, накануне ушедшая с поста лидера правящей Консервативной партии, но временно оставшаяся во главе британского правительства. В распространенном заявлении Мэй отмечается огромный вклад Елизаветы II в дело укрепления Содружества наций.