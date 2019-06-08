Вячеслав Колосков: если Россию отрежут от Лиги чемпионов, от нас ничего не останется

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал слухи о возможном изменении формата Лиги чемпионов, из-за которого Россия может лишиться места в турнире.

"Если говорят, что такое возможно, значит так и есть, – сказал Колосков, слова которого приводит "Спорт-Экспресс". – Но не думаю, что это коснется всех наших команд. Все-таки в России есть три-четыре клуба, у которых стабильное финансирование на уровне европейских лиг, заслуги, регалии".

Также Колосков сообщил, что в такой ситуации ничего нельзя исключать, по той причине, что в Исполкоме УЕФА отсутствуют представители из России, которые могли бы защищать интересы страны. Помимо этого, Вячеслав Иванович заявил, что в РФС должны заниматься конкретными делами, связанными с этой ситуацией, а не вопросами расширения РПЛ и лимитом.

"Если Россию оттуда отрежут, то от нас ничего не останется. Очень много зависит от активности наших руководителей клубов и федераций", – подытожил почетный президент РФС.