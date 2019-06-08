Советник президента объяснил моду на русский тренд

Советник президента РФ, заместитель председателя оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков заявил, что русский тренд делает модным в мире антироссийская истерия.

"Везде модно в мире быть русским", — сказал он на итоговой пресс-конференции ПМЭФ в субботу.

По словам Кобякова, Россию, с одной стороны, везде принимают как средство внутренней политической борьбы в США, а с другой — как средство недобросовестной конкуренции. Вместе с тем он отметил, что все больше крупных мировых компаний выступают против контрпродуктивных отношений в РФ, в том числе в рамках санкций, введенных США.

"Все большее число глобальных компаний отмечают контрпродуктивный характер и активно выступают против такой политики", — приводит слова советника главы российского государства ТАСС.

По мнению Кобякова, мировой бизнес хочет продуктивного диалога и продуктивных инвестиций в РФ. В подтверждение своих слов он напомнил о численности американской делегации, приехавшей в этом году в Санкт-Петербург.