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8 июня 201916:55

Не прячьтесь под деревьями: МЧС предупредило москвичей о грозе

Global Look Press

В субботу вечером над Москвой соберутся тучи, пишет РИА Новости. Синоптики прогнозируют локальный грозы и дожди.

МЧС предупреждает жителей города об опасности стихии. Спасатели просят москвичей не прятаться от грозы под деревьями, а водителей — уменьшить скорость и увеличить дистанцию.

Ранее синоптики предупредили о жаркой погоде в воскресенье — в московском регионе будет за тридцать.

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