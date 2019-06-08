Не прячьтесь под деревьями: МЧС предупредило москвичей о грозе

В субботу вечером над Москвой соберутся тучи, пишет РИА Новости. Синоптики прогнозируют локальный грозы и дожди.

МЧС предупреждает жителей города об опасности стихии. Спасатели просят москвичей не прятаться от грозы под деревьями, а водителей — уменьшить скорость и увеличить дистанцию.

Ранее синоптики предупредили о жаркой погоде в воскресенье — в московском регионе будет за тридцать.