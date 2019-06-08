Римас Куртинайтис: наша команда выложилась по максимуму в игре с ЦСКА

Во втором матче финала плей-офф Единой лиги ВТБ "Химки" проиграли ЦСКА со счетом (92:103). Главный тренер подмосковной команды Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от игры с армейцами.

"Еще раз поздравляю ЦСКА и тренера Итудиса с хорошей игрой. Сценарий не изменился, четыре последние игры мы начинаем с "–10", после чего все крутится вокруг этой разницы, – приводит слова Куртинайтиса пресс-служба "Химок". – Один раз в Химках мы отыграли это отставание, а три раза не смогли, поэтому результат такой, какой есть".

Куртинайтис сообщил, что остался рад тем, что его команда в игре с ЦСКА выложилась по максимуму: "Больших претензий к своей команде не имею, играем без двух лидеров, это очень тяжело. Но мы не опускаем руки, будем готовиться к домашней игре".

Напомним, первая игра завершилась победой ЦСКА со счетом 106:85. Третья игра противостояния состоится в понедельник, 10 июня и пройдет на площадке "Химок" в Подмосковье.