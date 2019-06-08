Принципиальный момент: Москва и Минск подошли к новому этапу отношений

Через два десятилетия сотрудничества в рамках договора о Союзном государстве Россия и Белоруссия подошли к новому этапу отношения, заявил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко, выступая на Дне многонациональной России в Минске.

Главное при этом – удовлетворение потребностей народов двух стран. Эта задача решается на уровне правительств двух стран, посольств и Постоянного комитета Союзного государства, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что на Петербургском международном экономическом форуме глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой обсудили введение единой валюты. Участники Союзного государства РФ и РБ по поручению Владимира Путина и Александра Лукашенко намерены углубить интеграцию.

Президент России Владимир Путин не исключил в будущем введение общей валюты ЕАЭС (Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия). Однако, по его словам, делать это можно будет только после того, как сравняются экономики государств ЕАЭС, чтобы не повторить ошибок Евросоюза. Об объединении двух государств речи не идет, подчеркнул Путин.