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8 июня 201917:49

"Хлоп – и все": Алибасов-младший уточнил, что произошло со старшим

Instagram / Bari Alibasov Jr

Бари Алибасов-младший рассказал, каким образом его отец, продюсер группы "На-На" хлебнул очистителя для труб. Инцидент, по его словам, произошел на звукозаписывающей студии, которая находится в доме продюсера в том же подъезде, что и его квартира.

При этом если в доме продюсера у всего "от ключика до пылинки" свое место, и рядом с раковиной на кухне может стоять только что-то питьевое, то на студии кто-то, видимо, прочищал трубу и оставил жидкость-очиститель рядом с раковиной.

"И он ее хлебнул! В принципе, сразу выплюнул, но что-то попало в желудок — а вы представляете, очиститель для труб!" — рассказал он в интервью НТВ.

По словам Алибасова-младшего, продюсер не мог это сделать специально: зная суетливый характер отца, он даже не удивлен тому, что произошло. После инцидента Алибасов-старший сразу же позвонил сыну, но говорить уже не мог из-за ожога горла.

Продюсеру сделали промывание, но средство уже успело нанести ущерб организму. Сейчас он находится в медикаментозном сне, и даже врачи попросили сына не навещать его: "чем больше он не спит, тем медленнее у него внутри это все заживляется".

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