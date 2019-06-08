Иран признался в тайных продажах нефти

Иран продолжает торговать нефтью, несмотря на санкции США, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

У Ирана есть неофициальные продажи нефти, которые осуществляются в обход американских санкций, заявил министр в интервью иранскому агентству Icana. Точные цифры продаж министр назвать отказался, заметив, что экспортные объемы будут озвучены только в случае отмены санкций. Также Зангане заявил, что его страна не имеет планов выйти из ОПЕК.

В ноябре 2018 года США ввели новые санкции против Ирана в попытке усилить давление на Исламскую Республику. Объектами санкций стали в первую очередь нефтяной сектор ближневосточной страны, а также банковская отрасль, судостроение и морские перевозки.