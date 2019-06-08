Чибис выдвинут кандидатом в губернаторы Мурманской области

Временно исполняющий обязанности главы Мурманской области Андрей Чибис выдвинут кандидатом в губернаторы региона от "Единой России". Во время партийной конференции в субботу, 8 июня, его кандидатуру поддержали 159 из 176 делегатов, сообщает телеканал "Россия 24".

Выступивший на конференции секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак отметил высокий профессионализм Чибиса. В свое время он работал на руководящих позициях в Министерстве регионального развития, Федеральном агентстве по строительству и ЖКХ, был заместителем министра строительства и ЖКХ, а потом — главным государственным жилищным инспектором России.

Чибис исполняет обязанности губернатора Мурманской области с 21 марта. Выборы пройдут 8 сентября. В этот день глав регионов будут избирать в 18 субъектах Федерации.

Делегаты конференции мурманского отделения "Единой России" приняли также программу развития региона как столицы Арктики.