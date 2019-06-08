NYT: Трамп заключает военные сделки в обход Конгресса

Администрация президента США Дональда Трампа в обход Конгресса санкционировала более двадцати сделок в области вооружений с арабскими странами, сообщает газета The New York Times.

Одна из таких сделок предусматривает производство американской компанией Raytheon комплектующих для высокоточных управляемых авиационных бомб Paveway на территории Саудовской Аравии. Администрация США мотивирует решение ростом напряженности в отношениях с Ираном. Ситуация позволила Белому дому воспользоваться чрезвычайными полномочиями, дающими право реализовать сделки без согласия Конгресса. Сенаторы подготовили несколько совместных резолюции с целью не допустить заключения сделок по продаже американского оружия арабским странам без одобрения Конгрессом.

24 мая госсекретарь США Майкл Помпео объявил о решении воспользоваться чрезвычайным правом и без одобрения законодателей завершить процесс заключения 22 соглашений по продаже вооружений Иордании, Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии на общую сумму в 8,1 миллиарда долларов для "сдерживания иранской агрессии". По данным издания, речь идет о поставках Саудовской Аравии и ОАЭ 120 бомб Paveway, а также об истребителях F-15, гаубицах, противотанковых установках и другом вооружении. Такая сделка означает передачу технологий и рабочих мест другому государству, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа.