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Френкель приговорен к 19 годам 13 минут назад

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8 июня 201919:02

Разоблачить заказчика убийства Андрея Козлова помогло кино

Александр Яковлев/ТАСС

Разоблачить заказчика убийства первого заместителя председателя Центробанка РФ Андрея Козлова, которого застрелили в 2006 году, помог фильм Павла Лунгина "Остров".

Как рассказал старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Валерий Хомицкий, расследовавший это преступление, трех исполнителей удалось задержать что называется "по горячим следам", но они ничего не знали ни о заказчике, ни о посредниках.

Поэтому следователи анализировали и просчитывали, кому конкретно было выгодно убийство Козлова. И в результате у них появилась версия, связанная с деятельностью некоего банкира Френкеля. "Когда Козлов закрывал один банк Френкеля, он открывал другой. Закрывал другой — открывал третий", — пояснил Хомицкий. Однако, отметил он, это была совокупность косвенных доказательств.

Затем, продолжил следователь, была задержана посредница Лиана Аскерова. Накануне по телевидению показали фильм Лунгина. Он повествует в том числе об искуплении за убийство, совершенное в молодости. По словам Хомицкого, так получилось, что в ходе допроса Аскеровой речь зашла о картине "Остров". В результате девушка призналась, что убийство Козлова заказал Френкель.

"Так, ко множеству косвенных улик добавилась прямая, а дальнейшие обыски и допросы превратили эти улики в неопровержимые доказательства" — приводит слова следователя РИА Новости.

Заместитель председателя ЦБ Козлов и его водитель были убиты 13 сентября 2006 года в Москве. Заказчик убийства — банкир Френкель — в ноябре 2008 года был приговорен к 19 годам колонии. Остальные шестеро обвиняемых также получили длительные сроки.

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