Тема:
Френкель приговорен к 19 годам 13 минут назад
Разоблачить заказчика убийства Андрея Козлова помогло кино
Разоблачить заказчика убийства первого заместителя председателя Центробанка РФ Андрея Козлова, которого застрелили в 2006 году, помог фильм Павла Лунгина "Остров".
Как рассказал старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Валерий Хомицкий, расследовавший это преступление, трех исполнителей удалось задержать что называется "по горячим следам", но они ничего не знали ни о заказчике, ни о посредниках.
Поэтому следователи анализировали и просчитывали, кому конкретно было выгодно убийство Козлова. И в результате у них появилась версия, связанная с деятельностью некоего банкира Френкеля. "Когда Козлов закрывал один банк Френкеля, он открывал другой. Закрывал другой — открывал третий", — пояснил Хомицкий. Однако, отметил он, это была совокупность косвенных доказательств.
Затем, продолжил следователь, была задержана посредница Лиана Аскерова. Накануне по телевидению показали фильм Лунгина. Он повествует в том числе об искуплении за убийство, совершенное в молодости. По словам Хомицкого, так получилось, что в ходе допроса Аскеровой речь зашла о картине "Остров". В результате девушка призналась, что убийство Козлова заказал Френкель.
"Так, ко множеству косвенных улик добавилась прямая, а дальнейшие обыски и допросы превратили эти улики в неопровержимые доказательства" — приводит слова следователя РИА Новости.
Заместитель председателя ЦБ Козлов и его водитель были убиты 13 сентября 2006 года в Москве. Заказчик убийства — банкир Френкель — в ноябре 2008 года был приговорен к 19 годам колонии. Остальные шестеро обвиняемых также получили длительные сроки.
Ранее по теме
-
Трое милиционеров подозреваются в организации прослушки убитого зампреда ЦБ97 месяцев назад
-
Суд признал законным приговор убийце Андрея Козлова109 месяцев назад781
-
Последний фигурант дела об убийстве Андрея Козлова приговорен к 9 годам110 месяцев назад163
-
Подозреваемый в убийстве Андрея Козлова признал свою вину112 месяцев назад86
-
Верховный суд оставил в силе приговор Френкелю114 месяцев назад62
-
Дело Френкеля вернули в Мосгорсуд116 месяцев назад52
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Задержанный журналист "Медузы" оказался в больнице
- Мастера-борца втроем забили до смерти за защиту беременной
- Фигуристка Евгения Медведева получила письмо с угрозами
- Зеленский пообщался с журналистами под шаурму и фрукты
- Пожар в уральской колонии
Самое читаемое
-
Убили и утопили: участницу шоу талантов нашли мертвой в реке
- Андрей Разин не верит в то, что Бари Алибасов перепутал стаканы
- Травившую собак догхантершу накормили отравленным мясом
- Бывшая жена Меладзе рассказала о гибели их сына и уходе из семьи
- Угроза выкидыша: муж Симоньян отреагировал на инцидент
Телеканал "Россия"
-
Премьера фильма "Балканский рубеж" на канале "Россия"
- "Зулейха открывает глаза": опубликован первый тизер-постер
- Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
- "У лукоморья дуб зеленый…" на 28 национальных языках России
- Спустя 30 лет прервала молчание мать единственного ребенка Алексея Булдакова
Вести.Экономика
-
Силуанов - бизнесу: что бы мы не делали - вам "все плохо", а прибыли получаете огромные
- 6 причин, почему отставка Мэй обострит отношения Великобритании и ЕС
- Тактика Трампа работает: Мексика пытается избежать тарифной катастрофы
- 7 последствий дальнейшего обострения отношений США и Китая
- Герман Греф о закредитованности россиян и перспективах торговой войны США и КНР
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Представлен лазерный принтер без картриджа
- Российские учёные оживили Джоконду
- Павел Дуров заново изобретает интернет
- ИИ научились обыгрывать людей, работая в команде
Авто.Вести.Ru
-
General Motors начнет выпускать автомобили с безвоздушными шинами
- Названы самые защищенные от угона автомобили
- Строительство супермагистрали в районе Сочи заморожено
- В России придумали свой "автомат" для бюджетных машин
- Renault представила обновленный кроссовер Koleos
Недвижимость
-
В какой стране лучше купить квартиру, чтобы сдать ее в аренду
- Дачи продают втрое дешевле заявленной цены
- Мужчина искупался в яме, не выдержав отсутствия горячей воды
- Россияне рассказали об идеальных соседях
- Найдены квартиры по цене подержанной машины
- Пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу
Вести.Медицина
-
Муж и жена умерли от загадочной болезни на Фиджи
- Правда о курении: сигареты по-разному влияют на здоровье мужчин и женщин
- Лекарства от изжоги и язвы желудка повышают риск ранней смерти
- Экспертное мнение: так ли опасно красное мясо на самом деле
- Есть вопрос: как домашнее обучение влияет на здоровье ребенка
Вести в 20.00
-
Как отвечать на язык санкций
- Тропический ливень в Крыму: машины поплыли как корабли
- Появилось первое видео Ассанжа в тюрьме
Вести-Москва
-
В Москве стартует грандиозный исторический фестиваль "Времена и эпохи"
- Ради эффектных снимков двое подростков забрались на башню "Федерация"
- В Шереметьеве остается тонна неразобранного багажа
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Ультрамарафонцы помогли определить предел человеческой выносливости
- Новые сенсоры расскажут, можно ли съесть продукт с истёкшим сроком годности
- ЕКА представило проект многоразовой космической лаборатории
- Половое размножение оказалось стратегией защиты от заразного рака
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео