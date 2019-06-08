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Задержание Ивана Голунова 5 минут назад

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8 июня 201919:28

Доктор Мясников: серьезных травм у Голунова нет

Twitter / ivanov47an1

У журналиста "Медузы" Ивана Голунова серьезных травм и переломов не обнаружено, заявил главный врач городской клинической больницы № 71 Москвы Александр Мясников.

Задержанного накануне журналиста после жалоб на самочувствие доставили в клинику и провели обследование. По словам главврача, его осмотрели травматолог, терапевт, невролог и хирург. Также Голунову сделано томографическое исследование головного мозга, рентгенографическое исследование, флюорограмма, взяты анализы крови, введена противостолбнячная сыворотка.

У врачей нет оснований задерживать его в больнице, цитирует медиков РИА Новости. Хотя врачи зафиксировали ссадины на спине и гематому в области глаза.

О задержании Голунова стало известно накануне. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что в квартире задержанного обнаружены пакеты с порошкообразным веществом и весы. Позже полиция назвала вещество кокаином. Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков".

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле над делом сообщила и генпрокуратура. Помощник президента РФ заявил, что лично изучит дело Голунова.

Сейчас решается вопрос об аресте Голунова — следствие настаивает на этой мере пресечения.

 

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