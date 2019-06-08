Российские волейболисты одержали четвертую победу в Лиге наций, обыграв США

В матче волейбольной Лиги наций мужская сборная России под руководством финна Туомаса Саммельвуо в Уфе обыграла команду США со счетом 3:0 (25:22, 25:19, 25:15). Самым результативным игроком встречи стал диагональный российской команды Виктор Полетаев, набравший 19 очков.

Россияне одержали четвертую победу кряду и с 11-ю очками поднялись на пятое место в турнирной таблице, а американцы расположились на 11-й строчке, имея в активе четыре очка.

В следующем матче турнира действующий победитель турнира 9 июня сыграет с командой Италии, а США в тот же день встретится с Португалией.

Напомним, по регламенту соревнования 16 команд проведут однокруговой турнир. В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, которые проведут решающие встречи в Чикаго с 10 по 14 июля.