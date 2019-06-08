Трамп не сберег дуб Макрона

В саду Белого дома (США) погиб дуб, который в 2018 году посадили президенты Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон.

Дуб привезли в США из леса во французском департамента Эн. Во время Первой мировой войны там погибли тысячи американских пехотинцев.

Предполагалось, что дерево будет символизировать крепость отношений между Парижем и Вашингтоном.

Однако дерево не пережило длительный карантин в США и не прижилось, передает "Фигаро".

Отношения между Трампом и Макроном не всегда просты: у лидеров есть разногласия по поводу климата, есть и вопросы по поводу пошлин против ЕС.