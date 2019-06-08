Как Казахстан готовится к выборам

9 июня в Казахстане будут выбирать президента страны.

8 июня в Казахстане — традиционный для всех предвыборных кампаний день тишины. Любая агитация запрещена. И уже 9-го граждане страны выберут того, кто на ближайшие пять лет займет главное здание государства — резиденцию президента.

В казахстанском Центризбиркоме — аврал, до дня голосования — меньше суток. Интерес к выборам — колоссальный, они — первые в истории страны, в которых не участвует Нурсултан Назарбаев. В республику прибывают сотни журналистов и международных наблюдателей.

За выборами будут следить и около 400 представителей стран СНГ. За последние две недели они объездили весь Казахстан.

"Мы традиционно руководствуемся правилом невмешательства во внутренние дела страны, где мы ведем наблюдение. Так было, есть и будет и в Казахстане", — заверил Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей стран СНГ.

На 10 тысячах избирательных участках страны — готовность номер один. Урны для голосования опечатаны, кабинки оборудованы, шариковые ручки не должны подвести в самый важный момент.

В этих выборах участвует рекордное число кандидатов. На высший государственный пост Казахстана претендуют семь человек: Жамбыл Ахметбеков, Дания Еспаева, Амиржан Косанов, Толеутай Рахимбеков, Амангельды Таспихов, Касым-Жомарт Токаев и Садыбек Тугел. У них разные взгляды на внутреннюю политику, но во внешней приоритеты похожи.

"Все понимают, какую огромную роль Россия играет в отношениях с Казахстаном не только в экономическом смысле, геополитическом, но и в культурном, информационном и так далее. Тысячи нитей наши страны связывают. Любой политик будет это понимать, конечно же", — уверен Самат Кушкумбаев, замдиректора Казахстанского института стратегических исследований при президенте Казахстана.

Во всех городах работают горячие линии — каждый может позвонить и уточнить, где ему голосовать. Полиция уже перешла на усиленный режим несения службы. Безопасность и общественный порядок будут обеспечивать больше 20 тысяч силовиков.