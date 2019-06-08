Словакия хочет присоединиться к двум "Потокам"

Словакия хочет стать частью реализуемых Россией проектов строительства транзитных газопроводов в государства ЕС, заявил премьер-министр страны Петер Пеллегрини. 4-7 июня он посетил РФ с рабочим визитом. Как рассказал словацкий премьер, он подробно обсудил с руководством России планы реализации "Северного потока – 2". Однако детали переговоров он раскрывать не стал.

По словам Пеллегрини, Словакия рассчитывает, что ее транзитный газопровод будет задействован как в проекте "Северный поток – 2", так и в планируемом проекте "Турецкий поток" — южном газопроводе из РФ в Европу. Таким образом Словакия могла бы компенсировать ущерб от потери платы за транзит российского газа, который сейчас поступает через Украину.

Глава правительства сообщил, что в Словакии в настоящее время сооружается мощная компрессорная станция для прокачки газа после введения в строй "Северного потока – 2". Это чисто словацкий проект, который обойдется национальному бюджету в 60 миллионов евро, уточнил Пеллегрини.

Он сообщил, что получил от президента и премьера РФ заверения в том, что Россия не заинтересована в нанесении экономического ущерба Словакии, а наоборот, будет совместно со словацкой стороны искать решение, чтобы страна не лишилась платы за транзит газа. "Чтобы, в случае изменения транзитных трасс, мы и далее оставались стратегической транзитной страной", — цитирует слова Пеллегрини ТАСС.

Он напомнил также, что в Словакии находятся одни из крупнейших подземных газохранилищ в Европе. Республика активно сотрудничает с "Газпромом", предоставляя российской компании значительную часть своих мощностей для складирования газа. Братислава готова увеличить их объемы для "Газпрома".

По данным словацких СМИ, республика в 2017 году получила почти 800 миллионов евро за транзит российского газа в страны Центральной и Западной Европы.

Говоря о санкциях против РФ, введенных Евросоюзом, премьер Словакии отметил, что ЕС пока настроен на их сохранение, но санкции не приносят ожидаемого эффекта и наносят ущерб задействованным в них странам.