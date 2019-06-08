Зенькович отреагировал на "серую массу" Федотова

Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники". Выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, Фетодов обвинил их в неспособности меняться. Также Федотов заявил, что "серая масса" большинства педагогов получила плохое образование.

Пресс-служба министерства просвещения распространило заявление Зеньковича, в котором он категорически не согласился с критикой проректора РАНХиГС. Зенькович уверен, что именно учителя и наставники развили в Федотове способности, которые позволили ему добиться успеха и занят высокий пост. Отсутствия уважения к педагогам Зенькович считает лицемерием, пишет РИА Новости.

Также замминистра напомнил оппоненту о том, что несомненной заслугой российских учителей является занятие Россией лидирующих позиция в исследованиях PIRLS и TIMSS.

Зенькович уверен, что вернуть престиж профессии учителя поможет введение новых должностей - "старший учитель" и "ведущий учитель".

Учителя не смогли бы завоевать авторитет у детей, если не развивались в личном и профессиональном плане, заключил Зенькович.