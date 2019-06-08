Тема:

Конфликт в Сирии 16 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
8 июня 201920:47

Появилось видео удара ВКС по боевикам в Хаме

Youtube / Step Graph

Воздушно-космические силы России нанесли массированный удар по сирийской провинции Хама. Видеозапись обстрела опубликовало агентство Step News.

Как сообщил РИА Новости руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин, 6 июня в ночное время около 500 боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) атаковали позиции сирийской армии в районе населенных пунктов Джуббайн и Телль-эль-Малах провинции Хама. В наступлении участвовало шесть танков, четыре БМП, 20 автомобилей повышенной проходимости, на которых были установлены крупнокалиберные пулеметы, и другая военная техника.

Завязался бой, в ходе которого сирийские правительственные силы при поддержке ВКС России уничтожили более 120 террористов, пять танков, три БМП, девять пикапов, а также установку реактивной системы залпового огня и два минометных расчета.

По словам Купчишина, еще ряд атак боевики из Идлибской зоны деэскалации предприняли 7 июня. На этот раз под обстрелы попали позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Корназ и Хамамият провинции Хама. В нападении на Корназ участвовало около 80 боевиков и семь пикапов, в атаке на Хамамият — около 60 боевиков, два танка, одна БМП и один пикап. Сирийские военнослужащие отразили нападение: в бою были уничтожены более 20 боевиков, один танк и два пикапа.

Теперь, продолжил российский генерал, террористы проводят перегруппировку сил, перебрасывают подкрепления, вооружения и военную технику в районе населенного пункта Морек севернее города Хама.

Со своей стороны, представитель Центра по примирению враждующих сторон Максим Штанько сообщил, что российские военные оказали гуманитарную помощь жителям пострадавшего от боевых действий района Хальвания в самом крупным сирийском городе Алеппо. Они получили сотни продовольственных наборов с рисом, мукой, сахаром, тушенкой, чаем и хлебом.

Ранее по теме

Сейчас

20:50

Футбольная сборная России разгромила соперников из Сан-Марино в рамках Евро-2020

20:39

Минпросвещения ответило на вопрос об уроках семейных ценностей

20:19

Беглов доложил Путину о развитии Питера

19:53

Из больницы Голунова привезли в суд

19:39

В Молдавии усилена охрана госучреждений и дипмиссий

19:23

Трамп не сберег дуб Макрона

17:40

Обследование Голунова: что диагностировано у журналиста "Медузы"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Беглов доложил Путину о развитии Питера

Беглов доложил Путину о развитии Питера

23 минуты назад
Россия - Сан-Марино - 9:0. Голевой покер Дзюбы, дубль Смолова

Россия - Сан-Марино - 9:0. Голевой покер Дзюбы, дубль Смолова

3 минуты назад
Из больницы Голунова привезли в суд

Из больницы Голунова привезли в суд

53 минуты назад
Озвучены причины снижения рождаемости в России

Озвучены причины снижения рождаемости в России

2 часа назад
"Русские — классные, американцы — паникеры": видео с "Виноградовым" и Chancellorsville оценили в соцсетях

"Русские — классные, американцы — паникеры": видео с "Виноградовым" и Chancellorsville оценили в соцсетях

2 часа назад
Появилось видео удара ВКС по боевикам в Хаме

Появилось видео удара ВКС по боевикам в Хаме

12 минут назад
"Хлоп – и все": Алибасов-младший уточнил, что произошло со старшим

"Хлоп – и все": Алибасов-младший уточнил, что произошло со старшим

3 часа назад
Рассказ очевидца: мастера-борца втроем забили до смерти за защиту беременной

Рассказ очевидца: мастера-борца втроем забили до смерти за защиту беременной

3 часа назад
Зенькович отреагировал на "серую массу" Федотова

Зенькович отреагировал на "серую массу" Федотова

1 час назад
Убирайся обратно в Россию. Фигуристка Евгения Медведева получила письмо с угрозами

Убирайся обратно в Россию. Фигуристка Евгения Медведева получила письмо с угрозами

5 часов назад
Белоруссия не откажется от Дня Победы

Белоруссия не откажется от Дня Победы

34 минуты назад
Принципиальный момент: Москва и Минск подошли к новому этапу отношений

Принципиальный момент: Москва и Минск подошли к новому этапу отношений

3 часа назад
NYT: Трамп заключает военные сделки в обход Конгресса

NYT: Трамп заключает военные сделки в обход Конгресса

1 час назад
Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

06.06.2019 13:47
"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

05.06.2019 10:10
Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

03.06.2019 12:34
Нужна помощь: Катю Белову спасет лекарство

Нужна помощь: Катю Белову спасет лекарство

03.06.2019 08:24
Формула-1. Две машины Ferrari выиграли третью практику в Канаде

Формула-1. Две машины Ferrari выиграли третью практику в Канаде

29 минут назад
В Молдавии усилена охрана госучреждений и дипмиссий

В Молдавии усилена охрана госучреждений и дипмиссий

1 час назад
Трамп не сберег дуб Макрона

Трамп не сберег дуб Макрона

1 час назад
Избили и забрали камеру: в Харькове напали на тележурналиста

Избили и забрали камеру: в Харькове напали на тележурналиста

1 час назад
Российские волейболисты одержали четвертую победу в Лиге наций, обыграв США

Российские волейболисты одержали четвертую победу в Лиге наций, обыграв США

1 час назад
Разоблачить заказчика убийства Андрея Козлова помогло кино

Разоблачить заказчика убийства Андрея Козлова помогло кино

1 час назад
Выявлена еще одна причина рака печени

Выявлена еще одна причина рака печени

2 часа назад
Иран признался в тайных продажах нефти

Иран признался в тайных продажах нефти

2 часа назад
Тим в пяти сетах обыграл Джоковича и вышел в финал Roland Garros

Тим в пяти сетах обыграл Джоковича и вышел в финал Roland Garros

3 часа назад
Децл награжден посмертно

Децл награжден посмертно

3 часа назад
Советник президента объяснил моду на русский тренд

Советник президента объяснил моду на русский тренд

4 часа назад
День рождения Елизаветы II отметили военным парадом

День рождения Елизаветы II отметили военным парадом

4 часа назад
Вячеслав Колосков: если Россию отрежут от Лиги чемпионов, от нас ничего не останется

Вячеслав Колосков: если Россию отрежут от Лиги чемпионов, от нас ничего не останется

4 часа назад
В Донбассе сбит украинский БПЛА-корректировщик

В Донбассе сбит украинский БПЛА-корректировщик

5 часов назад
Заплатил, а его не выпустили: Кобяков не знает, на что надеялся Калви

Заплатил, а его не выпустили: Кобяков не знает, на что надеялся Калви

5 часов назад
Французская полиция применила против "жилетов" водометы и газ

Французская полиция применила против "жилетов" водометы и газ

6 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Приговоренные

Расследование Эдуарда Петрова. Приговоренные

7 часов назад
3 293
Эрмитаж показал творения искусственного интеллекта

Эрмитаж показал творения искусственного интеллекта

7 часов назад
Российско-китайские отношения: сближение без слияния

Российско-китайские отношения: сближение без слияния

7 часов назад
Гутерриш: Россия и Китай – ключевые партнеры

Гутерриш: Россия и Китай – ключевые партнеры

8 часов назад
Стало известно, почему здоровье рушится после 50 лет

Стало известно, почему здоровье рушится после 50 лет

10 часов назад
Строительство новой магистрали в районе Сочи заморожено. Надолго

Строительство новой магистрали в районе Сочи заморожено. Надолго

07.06.2019 16:08
Страховщики предупреждают о массовом мошенничестве с "зелеными картами"

Страховщики предупреждают о массовом мошенничестве с "зелеными картами"

07.06.2019 14:07
Как изменился Аладдин за 27 лет

Как изменился Аладдин за 27 лет

07.06.2019 12:51
Игра для iPhone и Android сделает вас менеджером главного корейского бойз-бенда

Игра для iPhone и Android сделает вас менеджером главного корейского бойз-бенда

07.06.2019 12:49