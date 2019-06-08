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8 июня 201920:25

Белоруссия не откажется от Дня Победы

Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС

Белоруссия не забудет День Победы в Великой Отечественной войне, как и Россия, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота во время Петербургского экономического форума.

В этом страны абсолютно едины, добавил чиновник. И когда Россия захотела поставить совместный памятник подо Ржевом, со стороны Белоруссии не было никаких вопросов. Мемориал будет оплачен из бюджета Союзного государства. Работа будет завершена к 15 апреля следующего года. Открытие состоится 9 мая.

Создание Ржевского мемориала включено в правительственный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

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