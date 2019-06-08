Беглов доложил Путину о развитии Питера

Врио губернатора Санкт-Петербурга Алесандр Беглов доложил Владимиру Путину о развитии родного города президента. Они побеседовали на полях ПМЭФ, который с 6 по 8 июня принимала Северная столица. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова информирует РИА Новости.

ТАСС, в свою очередь, сообщает, что во время форума Санкт-Петербург заключил 27 соглашений на сумму 182,4 миллиарда рублей. Документы касаются транспортной инфраструктуры, здравоохранения, экологии, теплоснабжения и энергетики. Как заявил Александр Беглов, инвестиционные контракты принесут то, что нужно местным жителям, в частности рабочие места, и поспособствуют развитию города на Неве.