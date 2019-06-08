Минпросвещения ответило на вопрос об уроках семейных ценностей

В российских школах пока не будет новых предметов, заявили в Министерстве просвещения РФ в ответ на появившуюся в СМИ информацию об уроках семейных ценностей.

В ведомстве отметили, что актуальные инициативы рассматриваются в установленном порядке, передает РИА Новости.