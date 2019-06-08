Россия - Сан-Марино - 9:0. Голевой покер Дзюбы, дубль Смолова
В столице Мордовии на стадионе, построенном к чемпионату мира 2018 года, завершился матч третьего тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу между сборными России и Сан-Марино. После первого тайма наши вели 4:0, а во втором забили еще пять голов. Результат – 9:0 в пользу россиян.
Было понятно, что домашняя игра нашей команды, на чемпионате мира попавшей в восьмерку лучших, против футбольного "карлика" будет больше похожа на тренировку. Правда, при этом россияне довольно долго подстраивались к сопернику, который явно приехал как максимум за ничьей, а по минимуму – желая как можно меньше пропустить. Мало пропустить не получилось.
Наши с первых минут начали играть в атакующий футбол. За 45 минут российские футболисты нанесли 18 ударов, семь из которых пришлись в створ. По владению мячом подопечные Станислава Черчесова также превзошли соперника – 77% против 23%.
Счет в игре на 25-й минуте открыл защитник гостевой команды Микеле Чеволи, переправивший мяч в свои ворота. На 31-й минуте пенальти реализовал Артем Дзюба, спустя пять минут Федор Кудряшов довел счет до разгромного, забив с передачи Антона Миранчука, а за четыре минуты до перерыва отличился и сам Миранчук.
Вторая половина встречи стала продолжением первой. У нас еще три гола забил Дзюба, который смог отличиться и с игры, и бил еще один пенальти, но не забил, успев, впрочем, первым на добивание. А в концовке после выхода на замену еще два мяча в ворота соперников провел Федор Смолов. Счет, безусловно, почти рекордный, но и надо отдать должное сопернику: сборная Сан-Марино больших вопросов перед нашими не ставила.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Задержанный журналист "Медузы" оказался в больнице
- Мастера-борца втроем забили до смерти за защиту беременной
- Фигуристка Евгения Медведева получила письмо с угрозами
- Зеленский пообщался с журналистами под шаурму и фрукты
- Пожар в уральской колонии
Самое читаемое
-
Убили и утопили: участницу шоу талантов нашли мертвой в реке
- Андрей Разин не верит в то, что Бари Алибасов перепутал стаканы
- Травившую собак догхантершу накормили отравленным мясом
- Бывшая жена Меладзе рассказала о гибели их сына и уходе из семьи
- Угроза выкидыша: муж Симоньян отреагировал на инцидент
Телеканал "Россия"
-
Премьера фильма "Балканский рубеж" на канале "Россия"
- "Зулейха открывает глаза": опубликован первый тизер-постер
- Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
- "У лукоморья дуб зеленый…" на 28 национальных языках России
- Спустя 30 лет прервала молчание мать единственного ребенка Алексея Булдакова
Вести.Экономика
-
Силуанов - бизнесу: что бы мы не делали - вам "все плохо", а прибыли получаете огромные
- 6 причин, почему отставка Мэй обострит отношения Великобритании и ЕС
- Тактика Трампа работает: Мексика пытается избежать тарифной катастрофы
- 7 последствий дальнейшего обострения отношений США и Китая
- Герман Греф о закредитованности россиян и перспективах торговой войны США и КНР
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Представлен лазерный принтер без картриджа
- Российские учёные оживили Джоконду
- Павел Дуров заново изобретает интернет
- ИИ научились обыгрывать людей, работая в команде
Авто.Вести.Ru
-
General Motors начнет выпускать автомобили с безвоздушными шинами
- Названы самые защищенные от угона автомобили
- Строительство супермагистрали в районе Сочи заморожено
- В России придумали свой "автомат" для бюджетных машин
- Renault представила обновленный кроссовер Koleos
Недвижимость
-
В какой стране лучше купить квартиру, чтобы сдать ее в аренду
- Дачи продают втрое дешевле заявленной цены
- Мужчина искупался в яме, не выдержав отсутствия горячей воды
- Россияне рассказали об идеальных соседях
- Найдены квартиры по цене подержанной машины
- Пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу
Вести.Медицина
-
Муж и жена умерли от загадочной болезни на Фиджи
- Правда о курении: сигареты по-разному влияют на здоровье мужчин и женщин
- Лекарства от изжоги и язвы желудка повышают риск ранней смерти
- Экспертное мнение: так ли опасно красное мясо на самом деле
- Есть вопрос: как домашнее обучение влияет на здоровье ребенка
Вести в 20.00
-
Как отвечать на язык санкций
- Тропический ливень в Крыму: машины поплыли как корабли
- Появилось первое видео Ассанжа в тюрьме
Вести-Москва
-
В Москве стартует грандиозный исторический фестиваль "Времена и эпохи"
- Ради эффектных снимков двое подростков забрались на башню "Федерация"
- В Шереметьеве остается тонна неразобранного багажа
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Ультрамарафонцы помогли определить предел человеческой выносливости
- Новые сенсоры расскажут, можно ли съесть продукт с истёкшим сроком годности
- ЕКА представило проект многоразовой космической лаборатории
- Половое размножение оказалось стратегией защиты от заразного рака
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео