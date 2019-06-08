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8 июня 201920:55

Россия - Сан-Марино - 9:0. Голевой покер Дзюбы, дубль Смолова

В столице Мордовии на стадионе, построенном к чемпионату мира 2018 года, завершился матч третьего тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу между сборными России и Сан-Марино. После первого тайма наши вели 4:0, а во втором забили еще пять голов. Результат – 9:0 в пользу россиян.

Было понятно, что домашняя игра нашей команды, на чемпионате мира попавшей в восьмерку лучших, против футбольного "карлика" будет больше похожа на тренировку. Правда, при этом россияне довольно долго подстраивались к сопернику, который явно приехал как максимум за ничьей, а по минимуму – желая как можно меньше пропустить. Мало пропустить не получилось.

Наши с первых минут начали играть в атакующий футбол. За 45 минут российские футболисты нанесли 18 ударов, семь из которых пришлись в створ. По владению мячом подопечные Станислава Черчесова также превзошли соперника – 77% против 23%.

Счет в игре на 25-й минуте открыл защитник гостевой команды Микеле Чеволи, переправивший мяч в свои ворота. На 31-й минуте пенальти реализовал Артем Дзюба, спустя пять минут Федор Кудряшов довел счет до разгромного, забив с передачи Антона Миранчука, а за четыре минуты до перерыва отличился и сам Миранчук.

Вторая половина встречи стала продолжением первой. У нас еще три гола забил Дзюба, который смог отличиться и с игры, и бил еще один пенальти, но не забил, успев, впрочем, первым на добивание. А в концовке после выхода на замену еще два мяча в ворота соперников провел Федор Смолов. Счет, безусловно, почти рекордный, но и надо отдать должное сопернику: сборная Сан-Марино больших вопросов перед нашими не ставила.

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