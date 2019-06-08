КС Молдавии заявил о незаконности решений президента

Конституционный суд Молдавии на заседании в субботу, 8 июня, признал незаконным указы президента страны Игоря Додона о назначении премьером страны Майи Санду и создании правительства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Между тем госсекретарь Министерства юстиции Молдавии Николай Ешану усомнился в корректности этих решений Конституционного суда. Он выразил надежду на то, что официальная страница КС, где опубликовано его решение, была взломана, передает ТАСС.

Со своей стороны, молдавский парламент единогласно принял декларацию, в которой осудил последние решения Конституционного суда. Она носит название "Декларация об осуждении попытки узурпации власти в пользу Демократической партии через Конституционный суд". Как заявила спикер парламента Зинаида Гречаная, в этой связи депутаты обратились к судьям КС с просьбой уйти в отставку.

Парламентарии проголосовали также за возвращение Службы государственной охраны в подчинение президента. Кроме того, они отправили в отставку главу Национального центра по борьбе с коррупцией Богдана Зумбряну, которого считают подконтрольным демократам, а также директора службы информации и безопасности Василия Ботнаря.

Президент Молдавии Игорь Додон, в свою очередь, призвал правительство, сформированное Демократической партией, обеспечить мирную передачу власти, чтобы не допустить дестабилизации в стране.

Ранее в субботу партия социалистов и правый блок ACUM подписали соглашение о "деолигархизации" Молдавии. Они сразу созвали заседание парламента. На заседании были избраны спикер и вице-спикеры парламента, утверждена его структура, сформировано Постоянное бюро. Также, в субботу парламент утвердил новый состав правительства Молдавии во главе с лидером правой партии Действия и солидарности Майей Санду.

Лидеры Демократической партии Владимир Плахотнюк в субботу вечером созвал журналистов на брифинг, где объявил, что его партия расценивает действия парламента как "попытку государственного переворота", поскольку были нарушены норма Конституции и решения Конституционного суда. Ранее Демпартия потребовала отставки президента Игоря Додона, обвинив его в "предательстве страны". Демократы намерены добиться проведения досрочных выборов президента и досрочных выборов парламента в один день.