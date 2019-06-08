Журналиста Голунова отправили под домашний арест

Никулинский районный суд Москвы решил отправить журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков, под домашний арест до 7 августа.

Таким образом, суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следствия, просившего заключить журналиста под стражу, передает ТАСС.