В Щелковском районе жестко сел самодельный самолет

В Щелковском районе Подмосковья совершил жесткую посадку самодельный легкомоторный самолет типа "Китфокс", который не был зарегистрирован в установленном порядке, сообщила старший помощник руководителя московского межрегионального управления СК на транспорте Елена Марковская.

Как установило следствие, 56-летний пилот самостоятельно заправил самолет и решил полетать над полем в Щелковском районе. На высоте 20 метров перестало поступать топливо, двигатель отключился.

Сейчас пилот в больнице. На месте работает следственная группа, передает РИА Новости.