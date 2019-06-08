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8 июня 201922:35

Формула-1. Пилот Haas Магнуссен разбил машину в Канаде

f1fanatic.co.uk

Квалификационные заезды формулического Гран-при Канады в Монреале остановлены в конце второго сегмента после того, как датский пилот команды Haas Кевин Магнуссен разбил свой болид, врезавшись в так называемую "Стену чемпионов". Заезды остановлены красными флагами.

Авария машины Магнуссена случилась на заключительных секундах второго сегмента квалификации, но сам датчанин успел пройти десятку лучших, но не сможет побороться за более высокое место: машину нужно капитально ремонтировать.

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