Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады

На формулическом Гран-при Канады, который проходит на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале, завершился второй день состязаний. В квалификации победу праздновал немецкий пилот команды Ferrari, экс-чемпион мира Себастьян Феттель. Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso остался на 12-й позиции.

Напомним, что квалификационные заезды были остановлены в конце второго сегмента после того, как датский пилот команды Haas Кевин Магнуссен попал в аварию. После уборки на трассе Феттель показал лучшее время – 1 мин. 10,240 сек.

В шестерку лучших также вошли действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон (Mercedes), напарник Феттеля по Ferrari француз Шарль Леклер, австралиец Даниэль Риккардо (Renault), француз Пьер Гасли (Red Bull) и финн Валттери Боттас (Mercedes).

Квят оказался на 12-й строчке протокола и будет стартовать с шестой линии, впереди своего партнера по австрийской "конюшне" Александра Албона.