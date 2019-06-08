Жертвой стрельбы в Оттаве стал музыкант

В результате стрельбы, открытой в центре канадской Оттавы, погиб человек. Инцидент произошел в минувшую пятницу вечером по местному времени на рынке Байуорд, являющимся одной из местных туристических достопримечательностей.

Неизвестный злоумышленник дважды выстрелил в свою жертву. Получивший огнестрельные ранения мужчина был госпитализирован, но позже скончался, сообщает РИА Новости. По информации местных СМИ, погибший — канадский музыкант, участник группы Halfsizegiants Маркленд Энтони Кемпбелл. Ведется следствие.