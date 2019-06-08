Евро-2020. Футболисты Бельгии обыграли соперников из Казахстана

Матчем в Брюсселе продолжился отборочный турнир к футбольному чемпионату Европы 2020 года в группе "I", где выступает и сборная России. На стадионе "Король Бодуэн" играли наши соперники по групповому этапу – команды Бельгии и Казахстана. Сенсации не случилось: хозяева крупно выиграли – 3:0.

Почему стоило говорить о возможном сюрпризе? Футболисты Казахстана хорошо начали отбор, переиграв сильную команду Шотландии с тем же счетом 3:0. Но, правда, после этого они проиграли россиянам (0:4) и в Бельгию приехали в ранге аутсайдеров. Голы Мертенса, Кастанья и Лукаку это подтвердили.

Команда Шотландии в этот же день обыграла дома Кипр — 2:1. Бельгия набрала 9 очков в трех матчах и лидирует в группе. У сборных России и Шотландии – по 6 очков, у Кипра и Казахстана – по 3, сборная Сан-Марино очков пока не набрала.