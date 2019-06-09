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9 июня 201900:45

Чемпионы мира из сборной Франции сенсационно проиграли в Турции

EPA

В футбольном Старом Свете проходит очередной игровой день отбора к чемпионату континента будущего года. В Турции местная сборная принимала чемпионов мира из Франции. "Трехцветнынее" привезли в городок Сельчуклу свой сильнейший состав, но Погба, Гризманн и Мбаппе проиграли туркам со счетом 0:2.

Матч получился неровным. Французы начали его "за здравие" и в дебюте имели пару полу-моментов. Однако в концовке первого тайма хозяева дважды забили – отличились Айхан и Ундер. Во второй половине игры чемпионы мира имели преимущество, а турки играли "по счету". И гостям не удалось даже "размочить" счет.

Результаты других матчей игрового дня: Белоруссия – Германия – 0:2, Греция – Италия – 0:3.

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