В Дагестане вышла из берегов горная река

В дагестанском селе Гунибе вышла из берегов река. Мощный паводок стал результатом проливных дождей, которые шли в горах несколько дней. Вода унесла несколько машин, пострадавших нет. Местные власти сейчас подсчитывают ущерб, сообщает телеканал "Россия 24".