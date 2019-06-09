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Задержание Ивана Голунова 1 час назад
Колонка Андрея Медведева: "Дело Голунова это не про то, что журналист хороший, а полиция плохая"
Домашний арест — это хорошая новость. И решение правильное. Потому что дело Голунова это не про то, что полиция плохая, а журналист хороший.
Хотя вопросов много. Вот мне говорили, что доказательства собраны. И что? Слабые? Плохо закреплены? Или есть ещё причины?
И не про то, что журналисты не могут употреблять. Такое тоже случается. И не про то, что полиция может подкинуть. Конечно, ещё как.
Эта история про то, как люди становится гражданами. И на историю, в которой журналиста-расследователя объявляют наркобароном с помощью левых фотографий, реагируют вопросом: а вы не поторопились?
И очень разные, совершенно полярные по идеологии люди, оказываются на одной стороне. Потому что им важно, чтобы работал закон, презумпция невиновности, что им нужна полиция эффективная, которой они могут доверять. А пока не очень выходит.
Да они хотят понимать, что, в конце концов, они и государству доверять могут. А для этого государству, системе, тоже придётся меняться. И говорить с людьми на одном языке. Слышать их.
Я много раз говорил, что гражданское общество в России будет рождаться в муках. Само по себе не возникнет, нет исторического опыта. Должны быть триггеры. Дело Голунова — один из них. Люди объединились ради идеи. И это идея справедливости.
И не надо бояться, что "будет как на Украине". Ровно по той же причине — у нас разный исторический опыт. Там не было государства, потому все всегда кончается майданом.
У нас исторически есть понимание важности государства в жизни человека. Потому и требование у нас иное. Государство обязано стать человечным.
И вот напомню, что именно об этом я написал ещё вчера утром. В самом первом посте в защиту Ивана: "Иван Голунов очень крутой журналист. Он делает настоящую расследовательскую журналистику. Причем, делает это честно. Его расследование про похоронный бизнес не понравилось многим. Некоторым, кстати, потому что он дал высказаться представителям мэрии. Но вот это и есть объективность".
А сегодня Иван Голунов заявил в суде, что считает его дело местью похоронного бизнеса за уже проведённое расследования этой темы и то новое, которое он в настоящее время вёл. Про это же говорит и главред "Медузы" Иван Колпаков: "Мы все в редакции "Медузы" на сто процентов уверены, что преследование Ивана Голунова связано с его журналистской работой. Чем больше проходит времени с момента его задержания, тем точнее мы понимаем, кто именно мог организовать силовую операцию против него. ... Что точно могу сказать — речь идет НЕ о московской мэрии".
То есть, речь не идёт о мэрии, не идёт о городских службах и предприятиях, и возникает вопрос — а кто же это?
Так вот версия, которая в журналистском сообществе гуляет уже сутки. Даже уже открыто называют – похоронный бизнес в России.
Раз делом заниматься, возможно, будет СКР, то посмотрим, чего он там накопает, в кладбищенской версии.
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