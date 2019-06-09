Дело Ивана Голунова передано для расследования в ГУВД Москвы

Руководитель пресс-службы столичной полиции сообщил, что уголовное дело журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова передано для расследования из УВД Западного административного округа Москвы в Главное управление МВД РФ по городу Москве.

Представитель полиции пояснил, что передача дела была произведена в целях объективного и всестороннего расследования, которое находится на личном контроле начальника ГУВД Москвы Олега Баранова.

Как сообщалось, накануне вечером Никулинский районный суд Москвы постановил освободить задержанного ранее журналиста в зале суда и отправить его под домашний арест на срок до 7 августа текущего года, напоминает ТАСС.

Иван Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре. При личном досмотре сотрудники полиции обнаружили у него около 4 грамма наркотического средства метилэфедрон, а при обыске на квартире, которую журналист арендует, еще 5 граммов кокаина. Журналисту было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков, сам Голунов заявил, что ни в чем не виноват.

Как заявили генеральный директор интернет-издания "Медуза" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков, Ивана Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности. Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс.