Стали известны первые итоги единых госэкзаменов

Рособрнадзор представил результаты по трём предметам. Что касается литературы, географии и базовой математики, то показатели выпускников немного подросли, но в целом остались на уровне прошлогодних.

Так, число школьников, которые не смогли сдать математику, сократилось примерно на пять тысяч человек. Зато число учеников, которые сдали профильный экзамен по этому предмету на высоком уровне — от 81 до 100 баллов — превысило 25 тысяч, а средний балл вырос на 6. При этом максимальные результаты показали школьники из 69 регионов, это больше чем в предыдущие годы, отмечает телеканал "Россия 24".