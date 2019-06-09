Бокс. Геннадий Головкин нокаутировал Стива Роллса

Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин, представляющий в профессиональном боксе Казахстан, провел первый поединок после своего поражения от Сауля Альвареса и потери чемпионских титулов. В Нью-Йорке он нокаутировал канадца Стива Роллса.

При этом бой Головкина с Роллсом прошел в промежуточном весе (до 74,3 кг) и стал дебютным для Геннадия на стриминговой платформе DAZN. Поединок продолжался до четвертого раунда, когда Геннадий отправил соперника в нокдаун, а затем и в нокаут. Это поражение стало первым в карьере Роллса, о этого у него было 19 побед. У Головкина побед в 41-м бою при одной ничьей и дном поражении.