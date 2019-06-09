Дмитрий Козак дал оценку действиям бывших властей Молдавии

Вице-премьер правительства России, спецпосланник президента РФ в Молдавии Дмитрий Козак назвал "откровенно криминальными" действия ранее правившей в стране Демократической партии.

Так он прокомментировал заявление действующего под влиянием демократов Конституционного суда о незаконности новой парламентской коалиции, а значит, и нового кабинета министров, сообщает телеканал "Россия 24"

По словам Дмитрия Козака, откровенно криминальные действия находившихся у власти сил являются очевидным подтверждением ранее заявленной российской позиции о необходимости радикального оздоровления сложившейся политической ситуации в республике. "Становятся еще более понятными требования людей, зачастую, с противоположными политическими убеждениями, о необходимости "деокупации" Молдовы от криминального режима", — подчеркнул он.

В настоящее время большинство в молдавском парламенте сформировала Партия социалистов президента Игоря Додона и проевропейский блок ACUM, в результате чего демократы лишились политической силы. Накануне парламент во главе с новой коалицией принял декларацию, в которой называет страну "захваченным государством". В данном случае речь шла о коррупции в правовых ведомствах.