UFC 238. Шевченко нокаутировала Ай, Сехудо победил Мораеса

В рамках турнира UFC 238 в Чикаго кыргызстанка Валентина Шевченко нокаутировала представительницу США Джессику Ай во втором раунде ударом с ноги в голову и защитила титул в наилегчайшем весе.

Шевченко провела 20 боев в Абсолютном бойцовском чемпионате, в которых одержала 17 побед и потерпела три поражения.

В главном поединке турнира американец Генри Сехудо в бою за вакантный титул в легчайшем весе одержал победу техническим нокаутом над бразильцем Марлоном Мораесом. Судья остановил поединок в третьем раунде.

Таким образом, Сехудо стал обладателем уникального достижения, теперь он является олимпийским чемпион по вольной борьбе, а также обладателем двух чемпионских поясов в UFC.